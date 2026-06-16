Kıvanç Tatlıtuğ 80 Milyonluk Teknesini Neden Satıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ’un 80 milyonluk teknesini satışa çıkardığı iddia edildi. Kararda yakın dostu Halit Yukay’ın acı kaybının etkili olduğu konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 80 Milyonluk Teknesini Neden Satıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 18:49

Kıvanç Tatlıtuğ denince akla sadece başarılı oyunculuğu değil denize olan büyük tutkusu da geliyor. Özellikle yaz aylarında ailesiyle birlikte teknesine atlayıp gözlerden uzak bir tatil yapmayı seven ünlü oyuncu bu kez aldığı bir kararla gündeme geldi. Üstelik bu kararın arkasında oldukça duygusal bir hikâye olduğu konuşuluyor.

Deniz Tutkusu Herkes Tarafından Biliniyor

Kıvanç Tatlıtuğ uzun yıllardır denizle iç içe bir yaşam sürüyor. Fırsat bulduğu her an teknesine çıkan oyuncu eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte özellikle Ege kıyılarında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Kalabalıktan uzak sakin ve huzurlu bir yaşam tarzını benimseyen Tatlıtuğ için teknesi adeta ikinci bir ev gibiydi.

Yaz aylarında sık sık ailesiyle birlikte denize açılan ünlü oyuncunun teknesi magazin gündeminde de zaman zaman kendine yer buluyordu. Ancak şimdi o tekneyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Lüks Teknesini Satışa Çıkardı

İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık 80 milyon lira değerindeki özel yapım lüks teknesini satışa çıkardı. Deniz tutkusuyla bilinen bir ismin böyle bir karar alması kısa sürede dikkat çekti.

Birçok kişi ilk etapta bu satışın ekonomik nedenlerden kaynaklandığını düşündü. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre durumun maddi sebeplerle ilgisi bulunmuyor. Kararın arkasında çok daha duygusal bir neden olduğu konuşuluyor.

Dost Acısı Bu Kararda Etkili Oldu

Ortaya atılan iddialara göre Tatlıtuğ'un satış kararının temelinde yakın dostu Halit Yukay'ın vefatı yatıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan talihsiz bir deniz kazasında hayatını kaybeden Yukay'ın oyuncunun çok değer verdiği arkadaşlarından biri olduğu belirtiliyor.

İşin en duygusal tarafı ise satılığa çıkarılan teknenin daha önce Halit Yukay'a ait olması. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu tekneyi yakın dostundan satın aldığı ve bu nedenle teknenin kendisi için sadece bir deniz aracı olmadığı söyleniyor.

Hatıralarla Yaşamakta Zorlandığı Konuşuluyor

Yakın çevresinden gelen iddialara göre ünlü oyuncu tekneye her bindiğinde dostuyla ilgili anıları yeniden hatırlıyor. Bu durumun da zamanla kendisini duygusal olarak yıprattığı öne sürülüyor.

Bu nedenle Kıvanç Tatlıtuğ'un çok sevmesine rağmen teknesiyle yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor. Henüz kendisinden resmi bir açıklama gelmese de gündeme yansıyan bilgiler sevenlerini oldukça duygulandırmış durumda.

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