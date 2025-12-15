Kış stilinin vazgeçilmezi

Kış sezonu yeniden şekilleniyor. Yeni kaz tüyü mont koleksiyonu, sıcaklık, konfor ve şıklığı bir arada sunan tasarımlarıyla her yaşam tarzına uyum sağlıyor. Geniş renk seçenekleri ve fonksiyonel detaylarla zenginleştirilen montlar, günlük kullanımda hem pratik hem de estetik bir çözüm sunuyor.

Kaz tüyü mont koleksiyonu, sadece sıcaklık ve konfor sunmakla kalmıyor; zamansız çizgileri ve premium doku seçenekleriyle kış stilini yükseltiyor. Fonksiyonel detaylar ve geniş renk seçenekleri, bu koleksiyonu hem kadın hem erkekler için kış gardırobunun vazgeçilmez parçalarından biri haline getiriyor.

 

Soğuk günlerde stilinden ödün vermeyenler için tasarlandı

LUFIAN’ın kadın kaz tüyü mont koleksiyonunda, Daisy, Hermes, Klemantin, Monica ve Eco modelleri günlük stil ile kış konforunu birleştiren modern yorumlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan kürk yakalar hem şık bir görünüm hem de ekstra sıcaklık sağlarken, bel hattını vurgulayan modern kesimler, montlara zarif bir görünüm kazandırıyor. Su itici kumaş yapıları, yağmurlu ve karlı günlerde koruma sunuyor. Yumuşak iç astar ve hafif kaz tüyü dolgusu, montu gün boyu rahat bir kullanım haline getiriyor. Renk ve model çeşitliliği sayesinde her tarza uyum sağlıyor.

 

Erkek stiline güçlü bir kış yorumu

Erkekler için tasarlanan kaz tüyü montlarda Daniel, Genious, Jacop, Jadon ve Sergio modelleri yer alıyor. Modern ve dinamik duruşuyla öne çıkan bu montlar premium görünümü ve sade tasarım diliyle öne çıkıyor. Koleksiyonda yer alan ürünler, ısı yalıtımını artıran kaz tüyü dolgu, soğuk havaya karşı üstün koruma sağlarken, ayarlanabilir kapüşon, çoklu cep tasarımları ve kolay kapanan fermuarlar fonksiyonelliği artırıyor. Mat ve parlak yüzey seçenekleri, günlük ve daha iddialı kombinlere uyum sağlıyor. Siyah, lacivert, gri, kırmızı ve beyaz gibi renk alternatifleri kış stilini tamamlamak için geniş bir palet sunuyor.

