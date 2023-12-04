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Kış geri dönüyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 10 derece azalacağını ifade ederek vatandaşları uyardı.

Kış geri dönüyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-12-2023 10:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı öngörülmüyor. Aralık ayında bölgede sağanak yağışlar ve kuvvetli soğuk hava bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hava bugünden itibaren 10 derece kadar soğuyacak, ancak ocak ayına kadar kar yağışı beklemiyorum. Kar yağışı için sıcaklığın beş derecenin altına inmesi gerekiyor" dedi.

Trakya'daki yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceğini belirten Şen, "Anadolu'ya çarşamba günü kar yağacak, özellikle Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacak" şeklinde konuştu.

Son 15 günde İstanbul'da yoğun yağışların yaşandığını vurgulayan Şen, "Anadolu, yağışlardan pek etkilenmedi ve kar yağışı da çok görülmedi. Eğer kar yağmazsa, tarım göletleri için sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı. Şen ayrıca gökdelenlerin ısı adası oluşturarak kar yağışını ve hava soğumasını engellediğini belirterek, "Örneğin, 50 katlı bir apartmanın açılan kaloriferi dışarıya sıcaklığı bırakıyor. Bu da sıcaklığın 2-3 derece artmasına neden oluyor" dedi.

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