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Kim Milyoner Olmak İster'e Ş harfi ile başlayan ülke sorusu damga vurdu

Türk alfabesinde "Ş" harfi ile başlayan yegane ülke haritaya göz attığınızda, üzerinden geçen coğrafi çizgiyi fark edeceğiniz bir soruyla karşı karşıyayız. Bu soru, ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" programında soruldu ve izleyicilerin ilgisini çekti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı bu programda yarışmacılara yönelttiği bu tür bilgi dolu sorularla tanınıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e Ş harfi ile başlayan ülke sorusu damga vurdu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 22:56

Türk alfabesinde "Ş" harfi ile başlayan yegane ülke haritaya göz attığınızda, üzerinden geçen coğrafi çizgiyi fark edeceğiniz bir soruyla karşı karşıyayız. Bu soru, ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" programında soruldu ve izleyicilerin ilgisini çekti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı bu programda yarışmacılara yönelttiği bu tür bilgi dolu sorularla tanınıyor.

Karşımızdaki soru ise şöyle: "Türkçedeki adı Ş harfi ile başlayan ve dünya üzerindeki tek ülke olan bu yere haritadan baktığınızda, hangi coğrafi çizginin ülkenin üzerinden geçtiğini görebilirsiniz?"

Seçeneklerimiz: A- Yengeç Dönencesi B- Ekvator C- Oğlak Dönencesi D- Başlangıç Meridyeni

Bu dört seçenekten hangisinin doğru olduğunu düşündünüz? Eğer coğrafi bilginize güveniyorsanız cevabınızı hemen belirlemiş olabilirsiniz. Eğitimde, bilgi yarışmalarında ya da günlük sohbetlerde karşımıza çıkabilecek bu tür bilgiler, genel kültürümüzün zenginleşmesine katkı sağlar.

Doğru Cevap ise: A- Yengeç Dönencesi.

Bu sorunun cevabı bizi Şili'ye götürüyor. Şili, "Ş" harfi ile başlayan ve üzerinden Yengeç Dönencesi'nin geçtiği tek ülke. Bu coğrafi konumuyla, Şili dünya haritasında kolaylıkla fark edilebilen bir noktada yer alıyor.

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