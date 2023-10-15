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Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı Tarihi Sorusu İzleyenleri Şaşırttı

"Kim Milyoner Olmak İster?" programında izleyenlere yönelttiği Osmanlı padişahlarına dair soru ile tarihi bilgilerini test etti. Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır

Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı Tarihi Sorusu İzleyenleri Şaşırttı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 22:47

15 Ekim Pazar günü ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında Kenan İmirzalıoğlu, izleyicilere Osmanlı İmparatorluğu'na dair tarihi bir soru yöneltti. Bu soru, Osmanlı padişahlarının isimlerini ve sayılarını konu alıyordu.

Tarihi Sorunun Detayları

Programda yönelttiği soru şöyleydi: "Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken, hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?"

Verilen seçenekler: A- Selim B- Mustafa C- Osman D- Ahmed

Doğru Cevap: Mustafa

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, Mustafa adını taşıyan toplamda 4 padişah bulunmaktadır. Bu padişahlar; I. Mustafa, II. Mustafa, III. Mustafa ve IV. Mustafa'dır. Bu bilgi doğrultusunda, sorunun doğru cevabı "Mustafa" olarak belirlenmiştir.

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