  • 17 EYLÜL Cumartesi 18:06
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

'Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru şaşırttı!

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', 16 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. 200 bin TL değerindeki Türk Dil Kurumu (TDK) sorusu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk anda doğru şıkkı söyleyen yarışmacı, "Son kararım" demeden önce risk almamayı tercih etti.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2022 14:55

Türk televizyonlarının uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. ATV'nin fenomen programı, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşırtan soru ile ters köşe yaptı. 200 bin TL'lik 10'uncu soruya açtırmayı başaran yarışmacı, "kolay" olarak yorumlanan imla sorusunda takıldı.

DOKUZ SORU, ÜÇ JOKER, 100 BİN TL

Kazanacağı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitim hayatında kulanmayı düşündüğünü söyleyen, Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan Umut adındaki yarışmacı, üç joker hakkının da yardımıyla dokuz soruyu doğru cevap vererek, başarılı bir performans sergiledi.

AKLINDAKİ CEVAP DOĞRU ÇIKTI!

Soru: TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?
A- Kırklareli'ne
B- Rumeli'de
C- Eminönü'ne
D- Osmaneli'ne

Doğru şıkkı bilmesine ve "Bu soruya cevap vereceğim" demesine rağmen daha sonra yanıtından emin olamayan yarışmacı, kazandığı 100 bin TL'yi alarak, yarışmadan çekilmeye karar verdi. Sosyal medyada pek çok kullancı, doğru cevabı "B şıkkı Rumeli'de" olan 200 bin TL için sorunun çok kolay olduğu yorumunda bulunurken, yarışmacının cevap hakkını kullanmamasının şaşkınlığını yaşadı.

Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz!
Benzer Haberler
Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz! Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz!
Merve Boluğur: Aşk evliliği yapıyorum Merve Boluğur: Aşk evliliği yapıyorum
Seda Bakan: Hediyelere açığım! Seda Bakan: Hediyelere açığım!
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’i affetmedi! Dava açıyor! Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’i affetmedi! Dava açıyor!
Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz! Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz!
Şeyma Subaşı'nın bir partide gizlice çekilen görüntüleri olay oldu! Şeyma Subaşı'nın bir partide gizlice çekilen görüntüleri olay oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal: Aşkı evlilik değil, insanlar öldürür!
  • 10-09-2022 18:19

Deniz Baysal: Aşkı evlilik değil, insanlar öldürür!

Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: Aşığım!
  • 12-09-2022 11:32

Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: Aşığım!

Sevgilisi Mert Aydın'la tartışan Merve Boluğur: Yeter artık kes sesini!
  • 14-09-2022 11:36

Sevgilisi Mert Aydın'la tartışan Merve Boluğur: Yeter artık kes sesini!

Gülşen'in konseri iptal edildi!
  • 15-09-2022 11:13

Gülşen'in konseri iptal edildi!

Melis Sezen'den oryantal dans!
  • 14-09-2022 12:57

Melis Sezen'den oryantal dans!