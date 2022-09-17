'Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru şaşırttı!

Türk televizyonlarının uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. ATV'nin fenomen programı, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşırtan soru ile ters köşe yaptı. 200 bin TL'lik 10'uncu soruya açtırmayı başaran yarışmacı, "kolay" olarak yorumlanan imla sorusunda takıldı.
DOKUZ SORU, ÜÇ JOKER, 100 BİN TL
Kazanacağı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitim hayatında kulanmayı düşündüğünü söyleyen, Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan Umut adındaki yarışmacı, üç joker hakkının da yardımıyla dokuz soruyu doğru cevap vererek, başarılı bir performans sergiledi.
AKLINDAKİ CEVAP DOĞRU ÇIKTI!
Soru: TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?
A- Kırklareli'ne
B- Rumeli'de
C- Eminönü'ne
D- Osmaneli'ne
Doğru şıkkı bilmesine ve "Bu soruya cevap vereceğim" demesine rağmen daha sonra yanıtından emin olamayan yarışmacı, kazandığı 100 bin TL'yi alarak, yarışmadan çekilmeye karar verdi. Sosyal medyada pek çok kullancı, doğru cevabı "B şıkkı Rumeli'de" olan 200 bin TL için sorunun çok kolay olduğu yorumunda bulunurken, yarışmacının cevap hakkını kullanmamasının şaşkınlığını yaşadı.