'Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru şaşırttı!

Türk televizyonlarının uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. ATV'nin fenomen programı, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşırtan soru ile ters köşe yaptı. 200 bin TL'lik 10'uncu soruya açtırmayı başaran yarışmacı, "kolay" olarak yorumlanan imla sorusunda takıldı.

DOKUZ SORU, ÜÇ JOKER, 100 BİN TL

Kazanacağı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitim hayatında kulanmayı düşündüğünü söyleyen, Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan Umut adındaki yarışmacı, üç joker hakkının da yardımıyla dokuz soruyu doğru cevap vererek, başarılı bir performans sergiledi.