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Kim Milyoner Olmak İster? Programında TC Kimlik Sorusu Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster?" programında bu hafta TC kimlik numarasıyla ilgili sorulan soru izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster? Programında TC Kimlik Sorusu Gündem Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 22:15

ATV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", 15 Ekim Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yarışmada her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacıya zor sorular yöneltildi.  11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi 1111111111 olan birinin TC kmlik numarasının son hanesi nedir

Yarışmada Gündem Olan Soru

Programda yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri de TC kimlik numarası hakkındaydı. "11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi 1111111111 olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?" sorusu izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

TC Kimlik Numarası Hakkında

TC kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu, her bireye özgü olan 11 haneli bir numaradır. Bu numaranın ilk on hanesi belirli bir algoritma ile oluşturulur ve son hane bu algoritma doğrultusunda kontrol edilir.

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