Kim Der 40 Diye! Hadise'den İddialı Doğum Günü Kareleri.

40. yaşını coşkuyla kutladı ve sosyal medyadan art arda fotoğraflar paylaştı. Ünlü şarkıcı, enerjisiyle hayranlarını büyüledi!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2025 10:38

Ünlü şarkıcı Hadise, 22 Ekim'de girdiği kırklı yaşlarını büyük bir coşkuyla kutladı. Yüksek sahne enerjisi ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan Hadise, bu özel gününü yalnızca bir güne sığdırmadı. Nitekim sanatçı, tüm haftayı kutlamalarla geçirerek hayranlarına keyifli anlarını yansıtan kareler sundu.

Hadise Açıkgöz, Belçika’da doğdu ve müzik kariyerine 2005 yılında adım attı. O günden bu yana, Türkiye’nin en popüler kadın yıldızları arasında yer alıyor. Onun sahnedeki canlılığı ve dinamik duruşu, yaşının çok ötesinde bir gençlik enerjisine sahip olduğunu kanıtlıyor.

 Doğum Günü Değil, 'Doğum Haftası' Coşkusu

 

Hadise, doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi bir paylaşımla sevenlerine duyurdu. Sanatçı, doğum gününü bir haftaya yayarak birçok dostuyla bir araya geldiğini belirtti. Bu durum, onun sosyal çevresinin genişliğini ve sevilirliğini gösteriyor.

Şarkıcı, paylaşımında, "Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım... Hepinizi çok seviyorum," ifadelerini kullandı. Devamında, "Çok pasta kestim bu hafta, çok mum üfledim," sözleriyle neşeli anlarını özetledi. Görüldüğü gibi, Hadise'nin doğum haftası kutlamaları, hayranlarından binlerce beğeni topladı. Ayrıca, paylaşılan fotoğraf kareleri doğum günü pastalarını ve dostlarıyla geçirdiği neşeli anları ölümsüzleştirdi.

 Müzik Kariyerinde Zirvedeki Yerini Koruyor

 

22 Ekim 1985 doğumlu olan Hadise, müzik piyasasına girdiği günden bu yana büyük başarılara imza attı. Sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında "Stir Me Up" şarkısıyla Avrupa’da dikkat çekmişti. Ardından, Türk pop müziğinde "Aşk Kaç Beden Giyer?", "Prenses" ve "Feryat" gibi hit parçalarla zirveye yerleşti.

Hadise'nin sahne performansları ve sesi, onu Türkiye'deki müzik endüstrisinin en güçlü isimlerinden biri yaptı. Dolayısıyla, 40 yaşına girmesine rağmen koruduğu enerjisi ve dinamik duruşu, hem müzik camiasında hem de sosyal medyada takdir topluyor. Şüphesiz ki, bu durum şarkıcının popülaritesini uzun yıllar koruyacağının en önemli kanıtı oluyor.

 Sosyal Medyada Gündem Olmaya Devam Ediyor

 

Hadise, konserleri, özel hayatı ve tarzıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Sosyal medya platformlarında paylaştığı kareler, takipçileriyle kurduğu samimi bağın bir göstergesi. Bu son doğum günü kutlamaları da Hadise'nin enerjisini ve mutluluğunu yansıtarak sevenlerinden büyük ilgi gördü. Özetle, ünlü sanatçı enerjisiyle genç meslektaşlarına adeta meydan okuyor.

