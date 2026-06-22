Kerimcan Durmaz İfadesi Sızdı: İddiaları Tek Tek Reddetti

Kerimcan Durmaz’ın adı son günlerde yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade ortaya çıktı ve söyledikleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Durmaz hakkındaki iddiaları net bir şekilde reddederek özellikle ev partileri ve özel hayatıyla ilgili söylentilere açıklık getirdi.

Uyuşturucu Kullanımı Hakkındaki Açıklaması

İfadesinde geçmişe de değinen Kerimcan Durmaz 2018 yılında ABD’de bulunduğu dönemde bir kez uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Ancak bunun dışında herhangi bir kullanımının olmadığını o tarihten sonra da bu tür maddelerden tamamen uzak durduğunu söyledi.

Kendisini bu konuda net bir çizgide gördüğünü ve hayatının geri kalan döneminde de bu tarz ortamlardan uzak kalmaya çalıştığını ifade etti. Özellikle çevresinde uyuşturucu kullanan kişilerle bağ kurmamaya dikkat ettiğini vurguladı.

Ev Partisi İddialarına Net Yanıt

Soruşturmanın en çok konuşulan kısmı ise evinde düzenlediği iddia edilen partilerdi. Kerimcan Durmaz bu iddiaları da açık şekilde reddetti. Evinde düzenli olarak partiler yapılmadığını sadece nadiren arkadaşlarının geldiğini söyledi.

Hatta “evimde cinsel parti düzenlemedim” diyerek özellikle sosyal medyada dolaşan söylentilere karşı net bir tavır ortaya koydu. Onun anlatımına göre evine gelen kişiler sıradan arkadaş buluşmalarından ibaretti ve bu buluşmaların parti olarak nitelendirilmesi doğru değildi.

Sadece Bir Kez Etkinlik Düzenlediğini Söyledi

Durmaz ifadesinde geçmişte yalnızca bir kez evinde bir etkinlik düzenlediğini de belirtti. Bunun da bir eğlence partisi değil çıkacak olan şarkısı öncesinde yapılan bir lansman etkinliği olduğunu söyledi.

O dönem evinin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte küçük bir tanıtım organizasyonu yaptığını bunun dışında evinde büyük çaplı bir parti yapılmadığını özellikle vurguladı. Ayrıca bu etkinliğe soruşturmada adı geçen kişilerin de katılmadığını dile getirdi.

İddiaları Reddetti Ve Mesafe Vurgusu Yaptı

Kerimcan Durmaz gözaltına alınan kişilerle çok yakın bir ilişkisi olmadığını bu kişilerle samimi bir arkadaşlık bağının bulunmadığını da ifade etti. Ayrıca evine gelen kişiler arasında uyuşturucu kullandığını bildiği kimsenin olmadığını söyledi.

Genel olarak ifadesinde kendisini hem iddialardan hem de yanlış anlaşılmalardan uzak tutmaya çalışan bir çizgi çizdi. Yaşanan sürecin ise kamuoyunda farklı şekilde yorumlandığını ima etti. Soruşturma süreci ise devam ederken konu medyada geniş şekilde yer almaya devam ediyor.