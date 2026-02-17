Keremcem’in Survivor’daki "Sirkeli Su" Pazarlığı: "Özel İzin Aldım"

Keremcem Survivor'da neden sirkeli su içmek istedi? Ünlü şarkıcı Keremcem'in Acun Ilıcalı'dan aldığı özel izin ve Dominik'teki sağlıklı yaşam rutini hakkındaki açıklamaları haberimizde...

Keremcem’in Survivor’daki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-02-2026 14:29

Survivor’ın son elenen ismi ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’ndeki ada hayatına dair şaşırtıcı bir detayı paylaştı. Sağlıklı yaşam takıntılarıyla bilinen sanatçı, yarışma kurallarını esnetmek için bizzat Acun Ilıcalı ile masaya oturduğunu itiraf etti.

Sabah Rutininden Vazgeçemedi

Yıllardır uyguladığı özel kürünü adada da sürdürmek isteyen Keremcem, her sabah tükettiği karışımın içeriğini şu sözlerle anlattı:

“Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum.”

Dominik şartlarında bu malzemeleri bulmanın imkansız olduğunu bilen Keremcem, henüz Türkiye’deyken önlemini aldığını belirtti.

"Acun Abi'yle Pazarlık Yaptım"

Yarışmanın katı kurallarına rağmen sabah rutini için özel bir talepte bulunan ünlü isim, Acun Ilıcalı ile arasındaki diyaloğu şöyle aktardı:

“Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı.”

Özel izin almasına rağmen, Survivor’ın zorlu parkurları ve bitmek bilmeyen açlık mücadelesi nedeniyle bu rutini adada gerçekleştiremediğini söyleyen Keremcem, "pazarlığın" kağıt üzerinde kaldığını esprili bir dille ifade etti.

Keremcem'in "Süper Kür" İçeriği

Ünlü şarkıcının fit kalmak ve güne enerjik başlamak için kullandığı o özel karışım:

  • Elma Sirkesi: Metabolizma hızlandırıcı.

  • Çörek Otu: Bağışıklık sistemi desteği.

  • Keten Tohumu: Lif kaynağı ve sindirim düzenleyici.

  • Chia Tohumu: Uzun süreli tokluk hissi.

Benzer Haberler
Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün! Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!
Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün! Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!
Magazin Dünyasında Yeni Dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu Gözaltında! Magazin Dünyasında Yeni Dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu Gözaltında!
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım! 7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"