Keremcem’in Survivor’daki "Sirkeli Su" Pazarlığı: "Özel İzin Aldım"

Survivor’ın son elenen ismi ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’ndeki ada hayatına dair şaşırtıcı bir detayı paylaştı. Sağlıklı yaşam takıntılarıyla bilinen sanatçı, yarışma kurallarını esnetmek için bizzat Acun Ilıcalı ile masaya oturduğunu itiraf etti.

Sabah Rutininden Vazgeçemedi

Yıllardır uyguladığı özel kürünü adada da sürdürmek isteyen Keremcem, her sabah tükettiği karışımın içeriğini şu sözlerle anlattı:

“Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum.”

Dominik şartlarında bu malzemeleri bulmanın imkansız olduğunu bilen Keremcem, henüz Türkiye’deyken önlemini aldığını belirtti.

"Acun Abi'yle Pazarlık Yaptım"

Yarışmanın katı kurallarına rağmen sabah rutini için özel bir talepte bulunan ünlü isim, Acun Ilıcalı ile arasındaki diyaloğu şöyle aktardı:

“Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı.”

Özel izin almasına rağmen, Survivor’ın zorlu parkurları ve bitmek bilmeyen açlık mücadelesi nedeniyle bu rutini adada gerçekleştiremediğini söyleyen Keremcem, "pazarlığın" kağıt üzerinde kaldığını esprili bir dille ifade etti.

Keremcem'in "Süper Kür" İçeriği

Ünlü şarkıcının fit kalmak ve güne enerjik başlamak için kullandığı o özel karışım: