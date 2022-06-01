Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz sorusuna yanıt!

Serenay Sarıkaya, meslektaşı Kerem Bürsin ile uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra Cem Yılmaz’la sevgilisi olmuştu. Bürsin, son olarak Cem Yılmaz’ın da katıldığı bir partide görüntülendi ve Yılmaz hakkında yöneltilen soruları cevapladı.

Bürsin’e, basın mensupları tarafından “Cem Bey ile pişti oldunuz. Serenay Sarıkaya sizden sonra Cem Bey ile birliktelik yaşadı” sorusu yöneltildi. Oyuncu, “Cem Bey ile pişti mi olduk? Cem Yılmaz ile? Cem Abi ile aramız çok iyi, çok severiz birbirimizi. O yüzden öyle bir sıkıntı yok. Kaç sene öncesinden bahsediyorsunuz lütfen” şeklinde konuştu.