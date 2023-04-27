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Gecce Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu: Yakında ailece ekrana döneceğiz

Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan ve birçok popüler dizi ve filmde rol alan Kenan İmirzalıoğlu yakında yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacağını söyledi. İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu: Yakında ailece ekrana döneceğiz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2023 10:11

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün  Etiler'de kuaföründen çıkarken görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahsetti. 

 

İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ"

48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında."

 

İmirzalıoğlu'nun geçmişte birçok başarılı projeyle ekranlara geldiği ve izleyicilerin ilgisini çektiği biliniyor. Dolayısıyla, ailece izlenebilecek bir projesiyle ekrana dönmesi, birçok kişi için heyecan verici bir gelişme olabilir.

 

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