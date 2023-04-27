Kenan İmirzalıoğlu: Yakında ailece ekrana döneceğiz

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kuaföründen çıkarken görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahsetti.

İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ"

48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında."

İmirzalıoğlu'nun geçmişte birçok başarılı projeyle ekranlara geldiği ve izleyicilerin ilgisini çektiği biliniyor. Dolayısıyla, ailece izlenebilecek bir projesiyle ekrana dönmesi, birçok kişi için heyecan verici bir gelişme olabilir.