Kenan Erçetingöz VLOG

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze yeni bölümüyle yine dopdolu bir yolculuğa çıkıyor!



Bu bölümde duayen gazeteci Kenan Erçetingöz, kameraman dostu Emre ile arabasına atlıyor ve hem meslek hayatından anılarını hem de keşif dolu rotasını izleyicilerle paylaşıyor.



İlk durak: Urla / Özbek Köyü

Burada ünlü “Akın’ın Yeri”ne konuk oluyor.

Mehmet Kuşcan’dan mekanın kuruluş hikayesini ve yıllardır değişmeyen misafirperverliklerini dinlerken; Himmet Kuşcan, menüdeki taptaze balık ve deniz ürünlerini tek tek tanıtıyor.



Sıradaki durak: Çeşme / Söğüşçüm

Lezzet yolculuğu Çeşme’ye taşınıyor. Kenan Erçetingöz, “Söğüşçüm”ün sahibi Ersin İnceoğlu ile buluşuyor.

Ersin Bey mesleğe nasıl başladığını, söğüşün tarihçesini ve bu eşsiz lezzetin püf noktalarını tüm samimiyetiyle anlatıyor.



Ve final sahnesi…