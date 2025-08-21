Kayıp Kamyon’un Yıldızları Sadri Alışık Ödülleri’ne Aday!

18 Ekim 2024’te vizyona giren ve Sinehane Film Prodüksiyon A.Ş.’nin düzenlediği senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan Kayıp Kamyon, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti. Filmdeki rolleriyle öne çıkan Bülent Emin Yarar, Engin Hepileri ve Ülkü Hilal Çiftçi, bu yıl Sadri Alışık Ödülleri’ne aday gösterildi.

Kayıp Kamyon’un Yolculuğu Sadri Alışık Ödülleri’ne Taşındı

‘Kayıp Kamyon’, kızı ve damadını trafik kazasında kaybeden Vasıf ile torunu Zeynep’in kuşak çatışması ve zorunlu bir yolculuk üzerinden gelişen hikâyesini konu alıyor. Vasıf, torununun geleceğini güvence altına almak isterken, kaybolan bir kamyon ve ortaya çıkan vergi borcu hayatlarını bambaşka bir yola sürükler. Vasıf’ın en yakın dostu Fehmi ile çıktıkları bu yolculuk, hem dede-torunun hem de dostlukların yeniden sınandığı bir yüzleşmeye dönüşür.

Filmde Vasıf’ı canlandıran Bülent Emin Yarar ve torunu Zeynep’e hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, her yolculuğun aslında yeniden bir tanışma olduğunu sıcacık ve içten bir dille aktarıyor.

Oyuncular, bu performanslarıyla Sadri Alışık Ödülleri’ne aday gösterildi.