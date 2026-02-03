Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı!

Fahriye Evcen nerede tatil yapıyor? Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in çok konuşulan gri parlak kar kıyafeti ve kış tatili paylaşımları haberimizde...

Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı!
Yayın Tarihi : 03-02-2026 17:05

Ekranların en sevilen isimlerinden Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı kış tatilinden büyüleyici kareler paylaştı. 13,6 milyon takipçili Instagram hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, "kış stili" ile takipçilerinden tam not aldı.

Gri Parlak Şıklık: Kar Kombini Olay Oldu

Şu sıralar vaktinin çoğunu çocukları Karan ve Kerem ile geçiren Evcen, kış tatili rotasından paylaştığı fotoğraflarla adeta bir kar kraliçesini andırdı:

  • İkonik Kar Tarzı: Gri parlak renkteki, dikkat çekici kar kıyafetiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, hem spor hem de lüks tarzıyla beğeni topladı.

  • Yıllara Meydan Okuyan Güzellik: İki çocuk annesi olan Evcen'in formda görüntüsü ve doğal güzelliği hayranları tarafından "Zaman onun için durmuş" yorumlarıyla karşılandı.

"Çalıkuşu"ndan Mutlu Bir Yuva

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında masalsı bir düğünle evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin dünyasının "örnek çiftleri" arasında gösteriliyor. Sık sık ailece tatile çıkan ikili, bu kez kışın tadını çıkarırken Fahriye Evcen'in solo pozları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

