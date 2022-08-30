Kariyerinde kılavuzu Yonca oldu...





Genç sanatçı Burak Orhan‘a en büyük destek “Günaha Davet”i yıllar önce albümünde söyleyen Yonca Evcimik’ten geldi. 90'larda pop müzikte dansları ve müziğiyle çığır açan Yonca Evcimik, hem vokali, hem de klibin son sahnesinde Burak Orhan ile dans ederek desteğinin sonsuz olduğunu dile getirdi.

Burak Orhan gibi genç yeteneklere tecrübelerini her zaman paylaşma taraftarı olan Yonca Evcimik bizimde gençlerden öğreneceğimiz şeyler var' dedi. Desteği için Evcimik’e teşekkür eden Burak Orhan, '90'larda pop rüzgarını başlatan isimle çalışmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kılavuzum sağlam ve kariyerimde sağlam adımlarla ilerleyeceğim' dedi.