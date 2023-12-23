Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık! Asiye gidiyor! Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor

Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık! ATV ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de bir başrol daha veda ediyor. Kardeşlerim dizisi Asiye'si diziye veda ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun diziye veda ediyor.

Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık! Asiye gidiyor! Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-12-2023 23:40

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık. Yayınlandığı cumartesi akşamları rekor kıran Kardeşlerim dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Asiye diziye veda ediyor!

Su Burcu Yazgı Çoşkun Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor!

ATV fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinde Asiye rolüyle çok sevilen Su Burcu Yazgı Coşkun, sevilen diziye veda ediyor.

Kardeşlerim Asiye'si diziden çıkıyor!

ATV ekranlarının 4 sezondur reyting rekortmeni işi Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık. NGM imzalı, Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizide Onur Seyit Yaran ardından Asiye rolüyle tanınan Su Burcu Yazgı coşkun'da ayrılıyor.

Sözleşme yenilemedi!

Kardeşlerim setinden gelen habere göre, Su Burcu Yazgı Coşkun, NGM ile sözleşmesi ocak ayında bitiyor. Yeni sözleşme imzalamayan yıldız oyuncu Ocak 2024'te Kardeşlerim dizisine veda ediyor.

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