Kardeş Takımı 3 Filminin Fragmanı Yayınlandı

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisi, final filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor! Serinin merakla beklenen final filmi ‘Kardeş Takımı 3’ün fragmanı yayınlandı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı film, minikleri ve aileleri eğlence dolu bir maceraya davet ediyor.

Yayın Tarihi : 01-12-2025 13:34

Kardeş Takımı İçin Yeni Görev Vakti!


Filmde Kardeş Takımı hem büyüyor hem de geçmişe gidiyor. Kahramanlarımız zamanda sürükleyici, gizemli ve bol kahkahalı bir yolculuğa çıkıyor. Fragmanda tarihi kostümler, dönem atmosferini yansıtan dekorlar ve yüzleri gülümseten sahneler öne çıkıyor.

‘Kardeş Takımı 3’, takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan hikayesiyle seriyi güçlü bir final filmiyle tamamlıyor. Eğlence, aksiyon ve mizahın bir arada olduğu film; geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle izleyicilere yeni bir maceranın kapısını aralıyor.

Serinin son halkasında, renkli karakterleri, samimi aile hikayesi ve tempolu sahneleriyle minik izleyicilerin ve ailelerin hafızasında kalıcı bir iz bırakmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi. 

‘Kardeş Takımı 3’ final filmiyle 9 Ocak’ta sadece sinemalarda!

