Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor

Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor
Yayın Tarihi : 10-04-2026 12:17

Yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Karaca, Türkiye’nin üç büyük kulübü için özel olarak tasarladığı lisanslı koleksiyon serisiyle taraftar ruhunu yaşam alanlarına taşıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a özel hazırlanan bu geniş ürün gamı; marş çalan kahve makinelerinden kupa ve termoslara, çatal-bıçak setlerinden tabak ve fincanlara kadar uzanan seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Taraftarlık kültürünü günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiren Karaca, Türkiye’nin üç büyük kulübü için özel olarak tasarladığı lisanslı koleksiyon serisiyle sadece fonksiyonel ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda duygusal bir bağ da kuruyor. Her bir parça, kulüp aidiyetini estetik ve modern tasarım anlayışıyla buluşturarak kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Fonksiyonelliği, estetik tasarımı ve teknolojiyi bir arada sunan marka, yeni koleksiyonuyla taraftarlığın yalnızca maç günleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor.Marş çalan kahve makineleriyle güne enerjik bir başlangıç yapmak, çatal-bıçak setleri, tabaklar, fincanlar ve servis ürünleri ile takım ruhunu sofralara taşımak ve günün her anında bu tutkuyu hissetmek artık Karaca ile mümkün.

Günlük kullanım ürünlerini taraftar kimliğiyle yeniden yorumlayan bu özel seri, aynı zamanda sevdiklerine anlamlı, özgün ve karakterli bir hediye alternatifi arayanlar için de güçlü bir seçenek sunuyor.

Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor
