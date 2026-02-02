Karaca’dan Mutfak Teknolojisinde Yeni Devrim Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti

Yenilikçi ürünleriyle mutfaklarda fark yaratan Karaca, Türkiye’de ilk kez plasma teknolojisiyle güçlendirilmiş çelik Plasma Steel 3Ply Tencere Seti’ni Karacaseverler ile buluşturuyor. Çizilmezlik, yapışmazlık ve sağlık özelliklerini aynı potada buluşturan Plasma Steel, mutfak teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Plasma Teknolojisi ile Güçlendirilmiş, Çizilmeyen Yapışmaz Yüzey

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere seti, yüksek ısı altında çeliğin yapısının dönüştürülmesiyle elde edilen özel plasma yüzeyi sayesinde, çeliği yanmaz ve yapışmaz bir tencereye dönüştürüyor. Kaplama veya teflon içermeyen yapısıylayalnızca 1 kaşık yağ ile yemeklerin yapışmadan pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda çizilmeye karşı yüksek direnç gösteren yapısı sayesinde metal mutfak gereçleri için güvenli kullanım sağlıyor. Çizilse dahi yüzeyin altından çıkan çelik sayesinde ise performansını koruyarak uzun yıllar kullanma imkanı sunuyor.

PFAS İçermez, Ömürlük ve Güvenli Kullanım

İç yüzeyinde hiçbir kaplama bulunmayan Plasma Steel 3PLY 316+ serisi, PFAS ve diğer toksik maddeleri içermiyor. Sağlığı ön planda tutan bu yapı, güvenle kullanılabilecek ömürlük bir tencere deneyimi sunuyor.

316 Kalite Paslanmaz Çelik ile Üstün Dayanıklılık

Karaca yeni ürününde kullandığı 316 kalite paslanmaz çelik, dünyaca ünlü saat markalarının da tercih ettiği yüksek dayanıklılığa sahip bir malzeme olarak öne çıkıyor. Dış etkenlere ve çizilmeye karşı dirençli olan bu özel alaşım, uzun yıllar boyunca ilk günkü performansını koruyor.

Her Ocakta Uyum ve Eşit Isı Dağılımı

Üç katmanlı (3PLY) yapısı sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtan Karaca Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisi, yemeklerin daha dengeli ve lezzetli pişmesini sağlıyor. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle ve fırın kullanımına uygun olan seri, kolay temizlenebilir yapısıyla da pratiklik sunuyor.

Karaca, Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisiyle mutfaklara estetik ve fonksiyonun yanı sıra sağlık, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik kazandırıyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt veren bu yenilikçi seri, mutfak alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor.

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisi ve Karaca’nın yenilikçi ürünleri karaca.com ve Karaca mağazalarında.