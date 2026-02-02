Karaca’dan Mutfak Teknolojisinde Yeni Devrim Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti

Türkiye’nin öncü ev ve yaşam markası Karaca, mutfak teknolojisinde çığır açan Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti ile yenilikçi bir pişirme deneyimi sunuyor. Plasma Steel teknolojisiyle geliştirilen yanmaz yapışmaz çelik yapısı, üstün malzeme kalitesiyle birleşerek sağlıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Karaca’dan Mutfak Teknolojisinde Yeni Devrim Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-02-2026 14:48

Yenilikçi ürünleriyle mutfaklarda fark yaratan Karaca, Türkiye’de ilk kez plasma teknolojisiyle güçlendirilmiş çelik Plasma Steel 3Ply Tencere Seti’ni Karacaseverler ile buluşturuyor. Çizilmezlik, yapışmazlık ve sağlık özelliklerini aynı potada buluşturan Plasma Steel, mutfak teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Plasma Teknolojisi ile Güçlendirilmiş, Çizilmeyen Yapışmaz Yüzey

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere seti, yüksek ısı altında çeliğin yapısının dönüştürülmesiyle elde edilen özel plasma yüzeyi sayesinde, çeliği yanmaz ve yapışmaz bir tencereye dönüştürüyor. Kaplama veya teflon içermeyen yapısıylayalnızca 1 kaşık yağ ile yemeklerin yapışmadan pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda çizilmeye karşı yüksek direnç gösteren yapısı sayesinde metal mutfak gereçleri için güvenli kullanım sağlıyor. Çizilse dahi yüzeyin altından çıkan çelik sayesinde ise performansını koruyarak uzun yıllar kullanma imkanı sunuyor.

PFAS İçermez, Ömürlük ve Güvenli Kullanım

İç yüzeyinde hiçbir kaplama bulunmayan Plasma Steel 3PLY 316+ serisi, PFAS ve diğer toksik maddeleri içermiyor. Sağlığı ön planda tutan bu yapı, güvenle kullanılabilecek ömürlük bir tencere deneyimi sunuyor.

 

316 Kalite Paslanmaz Çelik ile Üstün Dayanıklılık

Karaca yeni ürününde kullandığı 316 kalite paslanmaz çelik, dünyaca ünlü saat markalarının da tercih ettiği yüksek dayanıklılığa sahip bir malzeme olarak öne çıkıyor. Dış etkenlere ve çizilmeye karşı dirençli olan bu özel alaşım, uzun yıllar boyunca ilk günkü performansını koruyor.

Her Ocakta Uyum ve Eşit Isı Dağılımı

Üç katmanlı (3PLY) yapısı sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtan Karaca Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisi, yemeklerin daha dengeli ve lezzetli pişmesini sağlıyor. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle ve fırın kullanımına uygun olan seri, kolay temizlenebilir yapısıyla da pratiklik sunuyor.

Karaca, Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisiyle mutfaklara estetik ve fonksiyonun yanı sıra sağlık, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik kazandırıyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt veren bu yenilikçi seri, mutfak alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor.

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere serisi ve Karaca’nın yenilikçi ürünleri karaca.com ve Karaca mağazalarında.

 

 

Benzer Haberler
Bel fıtığına yol açan 7 önemli etken! Bel fıtığına yol açan 7 önemli etken!
Gözlerden Sağlığa Erken Uyarı Gözlerden Sağlığa Erken Uyarı
Kış Aylarında Gripten Korunmanın 6 Etkili Yolu Kış Aylarında Gripten Korunmanın 6 Etkili Yolu
Türk Kadını Havacılıkta Dünyanın İlk 5’inde Türk Kadını Havacılıkta Dünyanın İlk 5’inde
Atatürk Yılbaşlarını Nasıl Geçirirdi? Atatürk Yılbaşlarını Nasıl Geçirirdi?
Test Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından Sadettin Saran'dan İlk Açıklama Test Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından Sadettin Saran'dan İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti