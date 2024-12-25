Karaca X Refika Birgül ile Mutfakta Yenilikler Bitmiyor

İnovatif ürünleri ve modern tasarımlarıyla paylaşılan her ana değer katan Karaca, mutfaklarda yeniliklere öncülük eden Refika Birgül ile heyecan verici iş birliklerine devam ediyor. Yenilenen metal kulplarıyla artık fırında da kullanılabilen Swiss Crystal’den Mastermaid Power mutfak robotuna, Gönlübol cam çaydanlıktan çay bardaklarına ve vakumlu saklama kaplarına kadar birçok ürün Karacaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Karaca X Refika Birgül ile Mutfakta Yenilikler Bitmiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2024 09:15

Refika Birgül ile geniş ürün yelpazesine yenilerini ekleyen Karaca, mutfaklarda hayatı kolaylaştıran ürünler tasarlamaya devam ediyor. Daha hızlı, pratik ve mutfakta geçirilen süreyi minimuma indiren Karaca X Refika Birgül ürünleri, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. 

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Karaca, Refika Birgül’ün Türkiye’nin yemek yapma alışkanlıkları ve Türk mutfağı tariflerine uygun olarak tasarladığı pratik ve kullanışlı ürünlerle mutfaklarda ilham verici bir deneyim sunuyor. Gönlübol Cam Çaydanlık, Gönlübol ve Tatlıcan çay bardakları hem fonksiyonel hem de estetik açıdan tercih edilirken, demlenen çayın kalitesini artırıyor. Şık tasarımı ile rahatça kullanılan XL Cam Çay makinesinin ise tek tuşla kaynatma süresi ve derecesi ayarlanabiliyor. Bu özelliği sayesinde, sıcak tutma ve hızlı demleme gibi pratik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mutfakların yeni şefi Mastermaid Power mutfak robotu; yemek yaparken zaman kazanmak isteyen ve çok çeşitli işlemleri bir arada yapabilmek isteyenler için ideal çözümler sunuyor. Tüm bu ürünlerin yanı sıra vakumlu saklama kapları da yiyecekleri ilk günkü tazeliğiyle koruyor.

Satışa çıktığı ilk günden itibaren mutfaklarda fark yaratan Swiss Crystal, yenilenen metal kulpları ve sapları sayesinde artık fırında da kullanılıyor. Toksit madde içermeyen yapısı ve PFAS içermeyen kristal yüzeyi sayesinde tüm yemekleri sıfır yağ ile güvenle pişirebilen Swiss Crystal, kolayca temizlenerek kullanım kolaylığı da sunuyor. Karaca X Refika Birgül iş birliğiyle üretilen ürünler hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle, mutfakta yemek yapmayı daha keyifli hale getiriyor.

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