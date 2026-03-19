Karaca Üç Yıldır Yıldızlarla Aynı Sofrada

Geçmişten bugüne Türkiye’deki büyüme yolculuğunu globale taşıyan ve inovatif ürünleriyle sektörde fark yaratan Karaca, dikkat çekici sponsorlukları ve tasarım odaklı çalışmalarıyla öne çıkıyor. Karaca, tüm dünyanın merakla beklediği, sinema dünyasının en iyilerinin ödülleriyle buluştuğu kırmızı halı töreninin davet yemeğinde üçüncü kez seçkin yemek takımlarıyla yer alırken; bu yıl ilk kez 316+ serisi çatal, kaşık ve bıçak setini de sofralara taşıyarak varlığını daha da güçlendirdi.

1995’ten beri film endüstrisinin en prestijli ödül töreninin parti menülerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın hazırladığı yemekler, Karaca’nın seçkin yemek takımları ve uçak, gemi ve lüks saat üretiminde de kullanılan; pas ve korozyona karşı yüksek dayanım gösteren 316+ çatal, kaşık ve bıçak serisiyle servis edilerek unutulmaz bir sofra deneyimi sundu.

32 yıldır bu dev organizasyonun şefliğini üstlenen ve yemekleri servis ederken en iyi porselenleri tercih etmek istediğini belirten Wolfgang Puck; “En iyi yemek en iyi tabakları hak eder. Karaca sayesinde ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Çirkin bir tabakta mükemmel bir yemek yapsanız bile o yemek mükemmel görünmez.” Dedi. Türkiye ile güçlü bağlarını her fırsatta dile getiren ve kendisini “yarı Türk” olarak tanıtan ünlü şef, Karaca ürünlerini yalnızca bu özel davette değil, kendi restoranında da kullandığını ifade etti.

Karaca, 1973 yılında İstanbul’da kurulan ve bugün 43 ülkede 2000’in üzerinde satış noktasıyla Türkiye’de başlayan büyüme yolculuğunu global arenaya taşırken; tasarım gücü ve inovatif ürünleriyle uluslararası prestijli organizasyonlarda yer almayı sürdürüyor. Bir Türk markası olarak dünyanın en çok konuşulan gecelerinden birinde yıldızların sofrasında yer almak ise Karaca’nin küresel vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Wolfgang Puck:

Avusturya kökenli, Amerikalı bir şef ve restoran işletmecisi olan Wolfgang Puck, Amerika’da ‘açık mutfak’ akımını başlatmıştır. Dünyanın önemli merkezlerindeki restoranlarıyla çalışma hayatına devam eden Wolfgang Puck,32 yılı aşkın süredir ödül sezonun en görkemli partisi Oscar’ın da yemeklerini hazırlamaktadır.