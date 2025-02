Karaca The ONE Awards’ta “Yılın En İtibarlı Züccaciye Markası” Seçildi

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon gibi geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen 2024 The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde üçüncü kez yılın itibarlısı seçilirken üst üste ikinci kez “Züccaciye” kategorisinde ödül sahibi oldu.

“Yılın İtibarlıları” arasında gösterilen Karaca adına ödülü, Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl aldı. Bu ödülün Karaca için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Anıl; “Bu ödül, tüketicilerimizin güvenini ve sevgisini kazandığımızın en büyük göstergesi. 1973’te İstanbul’da küçük bir atölyede doğan markamız, 50 yılı aşkın süredir kalite, inovasyon ve müşteri memnuniyetini odağına alarak büyümeye devam ediyor. Halkın oylarıyla üst üste ikinci kez bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Başarımız, tutkuyla çalışan ekibimizin, iş ortaklarımızın ve bizleri tercih eden Karacaseverlerin ortak başarısı. Hep birlikte daha iyisini başarmaya devam edeceğiz. Bu değerli ödül için başta Marketing Türkiye ve Akademetre olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” Dedi.

Divan Kuruçeşme’de bu yıl 11. kez düzenlenen The One Awards, 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketler sonucunda belirlenen kazananları ödüllendiriyor. 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıda önemli pay sahibi olan ajanslar ödüle layık görülüyor. Kazananlar, Akademetre Research and Strategic Planning tarafından tamamen tüketicilerin oylarıyla belirleniyor.