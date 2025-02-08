Karaca The ONE Awards’ta “Yılın En İtibarlı Züccaciye Markası” Seçildi

Marketing Türkiye tarafından 11.kez gerçekleştirilen ve pazarlama sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Karaca “Züccaciye” kategorisinde ödül sahibi oldu.

Karaca The ONE Awards’ta “Yılın En İtibarlı Züccaciye Markası” Seçildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-02-2025 11:02

 

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon gibi geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca,  Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen 2024 The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde üçüncü kez yılın itibarlısı seçilirken üst üste ikinci kez “Züccaciye” kategorisinde ödül sahibi oldu.

“Yılın İtibarlıları” arasında gösterilen Karaca adına ödülü, Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl aldı. Bu ödülün Karaca için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Anıl“Bu ödül, tüketicilerimizin güvenini ve sevgisini kazandığımızın en büyük göstergesi. 1973’te İstanbul’da küçük bir atölyede doğan markamız, 50 yılı aşkın süredir kalite, inovasyon ve müşteri memnuniyetini odağına alarak büyümeye devam ediyor. Halkın oylarıyla üst üste ikinci kez bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Başarımız, tutkuyla çalışan ekibimizin, iş ortaklarımızın ve bizleri tercih eden Karacaseverlerin ortak başarısı. Hep birlikte daha iyisini başarmaya devam edeceğiz. Bu değerli ödül için başta Marketing Türkiye ve Akademetre olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” Dedi.

Divan Kuruçeşme’de bu yıl 11. kez düzenlenen The One Awards, 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketler sonucunda belirlenen kazananları ödüllendiriyor. 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıda önemli pay sahibi olan ajanslar ödüle layık görülüyor. Kazananlar, Akademetre Research and Strategic Planning tarafından tamamen tüketicilerin oylarıyla belirleniyor.

Benzer Haberler
Karaca sunar: Tarzıyla yaşayanlar Karaca sunar: Tarzıyla yaşayanlar
Gıda Terörü ve Sağlık Riskleri Giderek Artıyor! Gıda Terörü ve Sağlık Riskleri Giderek Artıyor!
Kış aylarda artan beta salgınına karşı doğal önlemler Kış aylarda artan beta salgınına karşı doğal önlemler
Çocukluk çağında görülen 6 kansere dikkat! Çocukluk çağında görülen 6 kansere dikkat!
Kanser riskini düşüren 12 önemli kural! Kanser riskini düşüren 12 önemli kural!
Akasya Asıltürkmen’in YouTube Programı Büyük İlgi Gördü! Akasya Asıltürkmen’in YouTube Programı Büyük İlgi Gördü!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...