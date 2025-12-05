Karaca Hatır Perfetto'nun Reklam Filmi Yüzü Fatih Terim Oldu

Sofra, mutfak ve küçük ev aletleri kategorisinde geniş ürün yelpazesi ile sektörde fark yaratan Karaca; dünyada bir ilk olan Hatır Perffeto’nun Türk kahvesi ve İtalyan espresso kültürünü aynı makinede buluşturan özelliğini reklam filmi ile tüketicinin beğenisine sundu.

Hatır Perfetto’nun reklam filminde yer alan efsanevi teknik direktör Fatih Terim, güçlü duruşu ve ilham veren kişiliğiyle marka mesajını pekiştirerek ürünün “iki dünyanın buluşması” temasını etkileyici bir şekilde anlattı. Terim’in hem Türk hem de İtalyan versiyonlarının yer aldığı film, Türk kahvesinin geleneksel ruhu ile espresso kültürünün modern enerjisini eğlenceli bir rekabet üzerinden izleyiciye anlatıyor. İtalyan futbol kültüründen aldığı modern bakış açısıyla espressoyu övgüyle anlatan, diğer yanda ise Türk kahvesinin 40 yıllık hatırını sahiplenerek geleneksel lezzete vurgu yapıyor.

Filmde, Terim’in iki ülke arasında kurduğu köprüyü güçlü bir mizahla anlatırken, onun karizmatik duruşu ve tartışılmaz liderlik enerjisi sayesinde iki kahve kültürü arasındaki tatlı rekabet etkileyici bir sahneye dönüşüyor.

Kahvenin iki ayrı dünyasını tek bir makinede bir araya getiren Hatır Perfetto, Fatih Terim’in kapanıştaki samimi ve gülümseten cümlesiyle kusursuz şekilde özetleniyor: “Ne tarafa geçsem kazanmak istiyorum.” Terim’in enerjisi, hem Türk kahvesinin kadim geleneğini hem de espressonun modern dinamizmini tek bir potada buluşturan Hatır Perfetto’nun vizyonunu güçlü bir şekilde anlatıyor.