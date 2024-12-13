Karaca “En İnovatif Marka” Ödülünün Sahibi Oldu

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon gibi geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca, kendisini iş dünyasında kanıtlamış girişimci ve profesyonel kadınların oluşturduğu Roots Kadın İnisiyatifi “Zamansız Kadınlar” isimli ödül töreninde “En Inovatif Marka” ödülünün sahibi oldu.

Karaca “En İnovatif Marka” Ödülünün Sahibi Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-12-2024 19:02

Türkiye’de kadının ekonomi ve ticaretteki yerinin, güçlü kadınların hikayeleri üzerinden anlatıldığı, sanat, spor, siyaset, bilim ve sosyal yaşamın lider kadınlarının ödüllendirildiği  “Zamansız Kadınlar” ödül töreninde “En Inovatif Marka” ödülünü alan Karaca, sektördeki başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

13 Aralık tarihinde Hilton Otel’de gerçekleşen etkinlikte Karaca, “En İnovatif Marka” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Selin Kiper’e Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat takdim etti. Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Selin Kiper, konuyla ilgili; “ Bugün burada olmak ve Karaca adına bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Bu ödül, yalnızca Karaca'nın geçmişteki başarılarının bir yansıması değil, aynı zamanda geleceğe dair vizyonumuzu, tutkumuzu ve inovasyona olan bağlılığımızı simgeliyor. Karaca olarak inovasyona çok büyük zaman harcıyoruz.Markamız için inovasyon, bir hedef değil, sürecimizin bir parçası... Ve 51 yıllık bir firma  olarak en büyük hayallerimizden biri de Karaca’yı global bir marka haline getirmek. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkürler.” Dedi.

Yarım asırlık deneyimini, yenilikçi çözümler ve tasarımlar geliştirme vizyonuyla birleştiren Karaca, sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor. Markanın AR-GE ve tasarım ekipleri, yalnızca estetik ve işlevselliği birleştirmekle kalmayıp, tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan ürünler geliştiriyor. Akıllı teknolojilerle donatılmış küçük ev aletlerinden, çevre dostu üretim yöntemleriyle hazırlanan ev tekstili ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu inovasyon örnekleri, Karaca’nın sektördeki öncü rolünü güçlendirmeye devam ediyor. 

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