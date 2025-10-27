Kalben, Back In Town Festival’de Başroldeydi!

Kalben’e sahnede Cake Mosq, Güneş Özgeç, dans sanatçıları ve harika bir orkestra eşlik etti. 10 senelik sanat yolculuğunu bu eşsiz konser ile taçlandıran Kalben, “Yara”, “ Kalp Hanım”, “Sadece”, “Düşünürüm “ gibi sözü müziği kendine ait şarkıların yanı sıra, Mabel Matiz ile seslendirdiği “Aşk Çeşmesi” ve Saygı 1 performansından yayılan Sertab Erener şarkısı “İncelikler Yüzünden” repertuvarında yer verdiği eserlerin başındaydı.

Senelerdir biriktirdiği dostlarıyla böyle muhteşem bir gece var ettikleri için çok mutlu ve güçlü olduğu görülen Kalben, sahnede eşitliğe, sevgiye ve aidiyete dair değerli hatıralar paylaştı.