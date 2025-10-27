Kalben, Back In Town Festival’de Başroldeydi!

Kendi janrında değerli isimlerin yer aldığı Back In Town Festival, Maximum Uniq Açıkhava’da, Contrapol Live ve Atlantis Yapım ortaklığında bu gece gerçekleşti. Festival alanındaki konsept tasarımlar ile dans ve müziğin buluştuğu bu büyülü gecede çok renkli anlar yaşandı.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-10-2025 11:55

Kalben’e sahnede Cake Mosq, Güneş Özgeç,  dans sanatçıları ve harika bir orkestra eşlik etti. 10 senelik sanat yolculuğunu bu eşsiz konser ile taçlandıran Kalben, “Yara”, “ Kalp Hanım”, “Sadece”, “Düşünürüm “ gibi sözü müziği kendine ait şarkıların yanı sıra, Mabel Matiz ile seslendirdiği “Aşk Çeşmesi” ve Saygı 1 performansından yayılan Sertab Erener şarkısı “İncelikler Yüzünden” repertuvarında yer verdiği eserlerin başındaydı.

Senelerdir biriktirdiği dostlarıyla böyle muhteşem bir gece var ettikleri için çok mutlu ve güçlü olduğu görülen Kalben, sahnede eşitliğe, sevgiye ve aidiyete dair değerli hatıralar paylaştı.