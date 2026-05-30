Çağla Şıkel’in Yeni İlişkisine Emre Altuğ’dan Şaşırtan Çıkış

Magazin dünyasının örnek ayrılıkları arasında gösterilen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel yıllar geçmesine rağmen dostluklarını korumaya devam ediyor. Son günlerde Çağla Şıkel’in yeni sevgilisiyle Çeşme’de görüntülenmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken gözler doğal olarak eski eşi Emre Altuğ’a çevrildi. Ünlü şarkıcının konu hakkındaki açıklamaları ise olgun tavrıyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel’in Yeni Aşkı Gündem Oldu

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde Çeşme’de yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile objektiflere takıldı. İkilinin plajdaki samimi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Çift arasındaki yaş farkı da magazin gündeminde konuşulan başlıklardan biri oldu. Ancak birçok kişi Şıkel’in mutlu görüntülerine odaklandı. Ünlü model ve sunucunun yüzündeki gülümseme takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Gözler Emre Altuğ’a Çevrildi

Çağla Şıkel’in yeni ilişkisi gündeme gelince, magazin muhabirleri de Emre Altuğ’un kapısını çaldı. Yıllar önce evliliklerini sonlandıran ikili ayrılık sonrasında sergiledikleri saygılı tutumla sık sık örnek gösteriliyor.

Altuğ eski eşinin yeni ilişkisi hakkında konuşurken oldukça net ifadeler kullandı. Ünlü sanatçı bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını belirtti ve aradan uzun yıllar geçtiğini hatırlattı.

“Aramız Çok İyi”

Emre Altuğ açıklamasında boşanmanın üzerinden uzun zaman geçtiğini ve bugün farklı bir hayat sürdüklerini dile getirdi. Özellikle çocukları Kuzey ve Uzay için her zaman iletişim halinde olduklarını vurgulayan sanatçı ilişkilerinin sağlıklı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Altuğ’un sözleri eski eşler arasında kurulan saygılı ilişkinin önemli bir örneği olarak değerlendirildi. Ünlü isim geçmişe takılmadan hayatına devam ettiğini de açıkça ortaya koydu.

“Benim de Sevgilim Var”

Magazin gündemine damga vuran bölüm ise Emre Altuğ’un aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklama oldu. Ünlü şarkıcı Çağla Şıkel’in yeni ilişkisini bildiğini söylerken “Benim de sevgilim var” sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklama sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Pek çok kişi Altuğ’un olgun yaklaşımını takdir etti. Ünlü sanatçının eski eşinin mutluluğuna saygı duyan tavrı magazin takipçilerinden de tam not aldı.

Dostlukları Örnek Gösteriliyor

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ayrılık sonrasında da çocukları için güçlü bir bağ kurmayı başardı. İkili özel günlerde ve aile organizasyonlarında sık sık bir araya geliyor.

Son gelişmeler yıllar önce sona eren evliliklerinin ardından iki tarafın da kendi hayatlarında mutlu bir sayfa açtığını gösterdi. Hem Çağla Şıkel’in yeni ilişkisi hem Emre Altuğ’un açıklamaları magazin dünyasında “örnek eski eşler” yorumlarını bir kez daha gündeme taşıdı.