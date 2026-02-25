Kaan Yıldırım’dan Fikret Hakan ile "Stil Sahibi" Paylaşım: Baba-Oğul Kombini Beğeni Topladı!

Geçtiğimiz yıl İtalya’nın başkenti Roma’da hayatını birleştiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin mutluluğu, oğulları Fikret Hakan ile katlanarak devam ediyor. İlk kez babalık heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, oğluyla çekildiği yeni kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Italyan Esintisiyle Başlayan Aşkın Meyvesi

17 Eylül 2024’te Roma’da rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren yıldız çift, 2025 yılının nisan ayında Fikret Hakan’ı kucaklarına almıştı. O günden bu yana özel hayatlarını gözlerden uzak ama samimi karelerle paylaşan ikiliden, bu kez "baba-oğul" temalı bir paylaşım geldi.

Bir Örnek Stil Dikkat Çekti

Kaan Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafta, minik Fikret Hakan ile olan benzerliği ve tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Baba-Oğul Şıklığı: Fotoğrafta Kaan Yıldırım ve oğlunun bir örnek kıyafetleri, takipçileri tarafından "Geleceğin stil ikonu geliyor" yorumlarına neden oldu.

Babalık Yaradı: Takipçileri, Yıldırım'ın babalık sonrası paylaşımlarına "En çok yakışan rolü babalık oldu" şeklinde binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Pınar Deniz’den Kalp Emojisi Gecikmedi

Kaan Yıldırım'ın bu duygusal ve şık paylaşımına, eşi Pınar Deniz de kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, eşinin ve oğlunun bu karesini kendi hikayesinde paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.