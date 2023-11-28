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İzmir'de suya zam geldi! 1 Aralık'ta başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı'nın 7. birleşiminde, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren su ücretlerine yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir'de suya zam geldi! 1 Aralık'ta başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-11-2023 10:42

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı'nın 7. birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun liderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

Meclis oturumu sırasında, kentte kullanılan suya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verildi. CHP ve İYİ Parti'nin önergesi, AK Parti ve MHP'nin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, 1 Aralık'tan itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 metreküp ve üzeri suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi. Atık su bedeli eklenerek hesaplandığında, İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp su için 33,13 lira, 11-20 metreküp su için 42,37 lira, 21 metreküp ve üzeri su için ise 79,33 lira ödeyecekler.

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