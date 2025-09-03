İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız’dan romantik bir evlilik teklifi alan güzel oyuncu, düğün tarihi hakkındaki soruları yanıtladı.

Aşk İtalya’da taçlandı

26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Çiftin aşkı geçtiğimiz aylarda İtalya’da bambaşka bir boyut kazandı. Ayyıldız, Türkoğlu’na unutulmaz bir sürprizle evlilik teklif etti. Güzel oyuncunun “Evet” yanıtı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“Hiçbir şey planlamıyoruz”

Ünlü oyuncu, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisine dönmeye hazırlanıyor. Basının “Düğün tarihi belli oldu mu?” sorusuna ise samimi bir yanıt verdi:

“Çok tatlı, çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat bizi böyle bir noktaya getirdi. Şimdilik hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun.”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor

Sıla Türkoğlu, televizyon dünyasında adını “Kızılcık Şerbeti” ile geniş kitlelere duyurdu. Başarılı performansı ve güzelliğiyle öne çıkan oyuncu, aşk hayatındaki gelişmelerle de sık sık manşetlerde yer alıyor. Şimdilik düğün için kesin bir tarih açıklamayan çiftin, önümüzdeki aylarda hazırlıklara başlaması bekleniyor.