İşte Miray Daner'in yeni aşkı!

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le (32) ilişkisi biten oyuncu Miray Daner (23), yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki bir balıkçıda aşka gelen çift, gecce boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.





Tatil sezonunu açan Miray Daner, Oğulcan Engin’i çabuk unuttu. Arkadaş gurubuyla balık yiyen çift, kalabalık masaya rağmen defalarca öpüşerek birlikteliklerini duyurdu.

Mekan içerisinde bir hayli samimi olduğu görülen çift, Göltürkbükü sokaklarında arkadaş gibi yürüyüp önlem aldı. Çiçeği burnunda çift, ardından teknelerine geçerek gözlerden kayboldu.