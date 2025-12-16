İşte Masadaki Olası Rakamlar! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından, gözler 18 Aralık Perşembe günü yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

İkinci Toplantı Perşembe Günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir," ifadelerini kullandı.

Mevcut Asgari Ücret ve Zam Tahminleri

Halen uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 30.621,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücreti için konuşulan zam tahminleri ve olası net ücretler ise şöyle:

Zam Oranı Net Asgari Ücret (TL) Brüt Asgari Ücret (TL) %20 26.584 TL 31.206 TL %25 27.630 TL 32.506 TL %28,5 (OVP Enflasyon Tahmini) 28.404 TL 33.417 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİSK'e Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işverenleri temsil eden TİSK heyetinden beklentilerini dile getirdi:

"Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."

