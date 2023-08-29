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İşte Arka Sokaklar'ın yeni ekibi

Kanal D’nin, efsaneler arasındaki yerini alan çok sevilen dizisi Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile 1 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başladığı günden bu yana her daim çok izlenen dizinin 18’inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

İşte Arka Sokaklar'ın yeni ekibi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 15:00

Arka Sokaklar ailesi her sezon olduğu gibi bu sezonda büyümeye devam ediyor. 18’inci sezonuna kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile başlayacak olan dizide heyecan bir an olsun dinmiyor.

Başarılı oyuncular Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular duygularını şu sözlere ifade ettiler:

Mustafa Üstündağ (Sado):

Öncelikle herkese hayırlı olsun. Yeni bir karakter oynamak heyecan verici ; bu arada 17 yıldır beraber çalışan bir ekipte olmak da ayrıca güven verici. Dilerim seyirciye karakterimi sevdirebilirim.

 

Cansu Fırıncı (Komiser Ünal):

Sürükleyici ve bol sürprizli hikâye ile geliyoruz. Yeni soluk katan oyuncularla birlikte seyir keyfimiz daha da artacaktır. Canlandırdığım Ünal karakteri sürpriz unsurunu güçlü bir biçimde diziye taşıyor. Bu rolü üstlendiğim için mutluyum.

 

Sinem Reyhan Kıroğlu (Komiser Yardımcısı Birce):

Genç bir oyuncu olarak hayatımın uzun süresini kaplayan bir diziye dahil olmak çok gurur verici benim için. Kemikleşmiş bir kadroda yer almak zor ve riskli görünse de ekibin ve eski oyuncuların kucaklamasıyla çok güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum. Senaryo çok akıcı ve çekmesi heyecan verici. Çok mutlu ve şanslı olduğumu hissettiren bir ekipte yer aldığım için Kanal D’ye ve D Media’ ya teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Hasan Denizyaran (Komiser Kadir):

Yıllardır ülkenin nabzını tutan böylesine önemli bir dizide yer almak oldukça heyecan verici. Dizimizin D Media yapımcılığında elini daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Senaryo oldukça akıcı ve ilgi çekici. Ekipteki herkes oldukça kucaklayıcı ve sıcakkanlı insanlar. Beraber güzel bir sezon geçireceğiz.

 

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile 1 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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