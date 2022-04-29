İşte Alperen Duymaz’ın yeni projesi!

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin doğduğu gün hastaneye ziyarete gitmiş ve yeni bir projeyle görüştüğünü açıklamıştı. Son olarak beIN CONNECT’in “Erkek Severse” dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncunun yeni projesinin detayları ortaya çıktı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz, senaryosunu “Dali’nin Kadınları”, “Sultana”, “Düğün Şarkıcısı” gibi başarılı oyunlarıyla ve film senaryolarıyla tanınan Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Kül” adlı filmde başrol oynayacak. Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği filmi “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleri ödül yağmuruna tutulan Erdem Tepegöz yönetecek. Alperen Duymaz’ın “Metin Ali” adlı marangoza hayat vereceği filmde olaylar Acar Yayınları’na gönderilen Kül adlı kitap tekstiyle başlayacak. “Kül”ün diğer oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmeler sürüyor.