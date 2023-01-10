İşte Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu gerçeği

Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ayrılık açıklaması sonrası hala aynı evde kalmaya devam etmeleri nedeniyle barışma haberleri basına yansıdı. Ancak Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu'nun barışma kararı almadıkları, sadece arkadaşlıklarının devam ettiği ortaya çıktı.



EŞYALARINI TOPLUYOR

Başrolünde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki set yoğunluğu nedeniyle vakit bulmakta güçlük çeken güzel oyuncunun, şu anda eski evinde kalmaya devam ettiği, eşyalarını yavaş yavaş yeni evine taşıdığı öğrenildi.