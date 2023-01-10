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Gecce Magazin Haberleri

İşte Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu gerçeği

2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu (25) ile kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu (29), 'ihanet' dedikodularının gölgesinde geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Üçüncü kişi' iddiasını yalanlayan ünlü çiftin aynı evde yaşamaya devam etmeleri ise 'Barıştılar' şeklinde yorumlanmıştı. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

İşte Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu gerçeği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2023 16:31

 

Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ayrılık açıklaması sonrası hala aynı evde kalmaya devam etmeleri nedeniyle barışma haberleri basına yansıdı. Ancak Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu'nun barışma kararı almadıkları, sadece arkadaşlıklarının devam ettiği ortaya çıktı.
 

EŞYALARINI TOPLUYOR

Başrolünde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki set yoğunluğu nedeniyle vakit bulmakta güçlük çeken güzel oyuncunun, şu anda eski evinde kalmaya devam ettiği, eşyalarını yavaş yavaş yeni evine taşıdığı öğrenildi.

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