İstanbul'da simite zam geldi! Simit 12 lira oldu

İstanbul'daki fırıncılar, simit fiyatlarına gayriresmi bir zam uygulayarak 10 TL'den satılan simidi bazı fırınlar 12 TL'ye çıkardı.

İstanbul genelinde birçok fırın, simit fiyatlarına yüzde 20 oranında bir zam uygulayarak simidi 12 TL'ye satmaya başladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi bir artış beklenmeden fiyatların yükseltilmek zorunda kalındı. Bazı esnaflar, "Maliyetlere karşı gelemiyoruz, cezayı göze alıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Esnaf odaları, zam taleplerini ocak ayına erteleyerek, yurttaşlar ise "En son ne zaman simit alındığını hatırlamıyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, zammın ardında "gizli zam" olduğunu belirterek, "Kimden saklıyorlar ki?" şeklinde yorumda bulundu.

Simidin gayriresmi zamı, ekmeğin fiyatını geçerek dikkat çekti. Ekmeğin fiyatı fırına göre değişmekle birlikte genellikle 8-10 TL arasında satılmakta.