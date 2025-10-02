İstanbul’da Hissedilen 5.0 Büyüklüğünde Deprem!

İstanbul’da saat 14.55’te hissedilen deprem, kısa süreli panik yarattı. AFAD’ın verilerine göre, deprem Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi ve büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak kaydedildi.

AFAD Verileri Paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre deprem 6.71 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte depreme dair resmi veriler:

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi – [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55:04 (TSİ)

Enlem: 40.80361 N

Boylam: 27.925 E

Derinlik: 6.71 km

İstanbul’da Kısa Süreli Panik

Deprem İstanbul genelinde ve çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı bölgelerde insanlar kendilerini sokaklara attı. Deprem nedeniyle can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Marmara İçin Uyarılar Yeniden Gündemde

Uzmanlar uzun süredir Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklentisi konusunda uyarılarda bulunuyordu. 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler yeniden Marmara’daki sismik hareketliliğe çevrildi.