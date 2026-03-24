İstanbul’da Bu Hafta Kaçırılmayacak Kültür Sanat Etkinlikleri

İstanbul, bu hafta kültür sanat etkinlikleri açısından oldukça zengin bir programa ev sahipliği yapıyor. Şehir, tiyatro sahnelerinden konser salonlarına, sergi alanlarından alternatif performanslara kadar geniş bir seçki sunuyor. Üstelik bu yoğun takvim, farklı disiplinleri bir araya getirerek her zevke hitap eden güçlü bir deneyim vadediyor. Bu nedenle şehirde kalanlar için kaçırılmayacak bir hafta başlıyor.

Tiyatro Sahnesinde Güçlü Yapımlar

Öncelikle İstanbul Devlet Tiyatrosu, haftanın en dikkat çeken duraklarından biri oluyor. “Palyaço Bar”, “Muallak”, “Callback” ve “Gergedanlar” gibi yapımlar farklı sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Böylece tiyatro severler, hem klasik hem çağdaş metinleri aynı hafta içinde deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Buna ek olarak İBB Şehir Tiyatroları, zengin repertuvarıyla öne çıkıyor. “Haramiler”, “Cadı Kazanı”, “Fosforlu Cevriye” ve “Öylece Durur Zaman” gibi oyunlar şehrin farklı noktalarında sahneleniyor. Özellikle Müze Gazhane’de gerçekleşen oyunlar, alternatif sahne deneyimi arayanlar için güçlü bir seçenek sunuyor.

Diğer yandan Atatürk Kültür Merkezi, özel prodüksiyonlara ev sahipliği yapıyor. “Bence Katil Öldürdü” ve “Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik” gibi oyunlar, edebi derinliği sahneye taşıyor. Aynı zamanda Zorlu PSM, “Baba” ve “Satıcının Ölümü” gibi dünya tiyatrosunun önemli eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Bu çeşitlilik, İstanbul’un sahne sanatlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Konserlerde Farklı Türler Bir Arada

Müzik sahnesi de bu hafta oldukça hareketli ilerliyor. Özellikle AKM konserleri, klasik müzik ve caz severleri bir araya getiriyor. “Romantik Çello” konserinde Rachmaninov eserleri sahnelenirken, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası performansı farklı bir müzik deneyimi sunuyor.

Öte yandan caz sahnesi, Zorlu PSM’de güçlü isimlerle devam ediyor. Ozan Musluoğlu Quintet ve Kerem Görsev Trio, caz tutkunları için kaçırılmayacak performanslar sunuyor. Bununla birlikte rap müziğin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer, sahne enerjisi yüksek bir konserle haftaya damga vuruyor.

Şehrin Dört Bir Yanında Sergiler

Sergi tarafında ise İstanbul yine iddiasını ortaya koyuyor. “Lale: Zamansız Akış” sergisi, geleneksel sanatın köklü mirasını günümüzle buluşturuyor. Ayrıca “Sessiz Ayakkabılar”, güncel meseleleri sanat aracılığıyla görünür kılarak güçlü bir anlatı sunuyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Modern, “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisiyle çağdaş fotoğraf sanatına odaklanıyor. Aynı zamanda Sakıp Sabancı Müzesi, zengin koleksiyon seçkisiyle sanat tarihine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Diğer yandan “İbrahim Çallı” sergisi, sanatçının üretim dünyasını yakından keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. Ayrıca Casa Botter’de gerçekleşen Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, sanat ve edebiyatın iç içe geçtiği özel bir deneyim sunuyor.