İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 62,5'e Varan Zam Geldi! İşte 2026 İlçe İlçe Yeni Tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği, CHP'li üyelerin oylarıyla geçen yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe, saatlik ve günlük zamlı İSPARK otopark ücretleri:

1. Bölge: Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım

Kapalı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 150 200 %33,3 1-2 Saat Arası 180 240 %33,3 2-4 Saat Arası 220 300 %36,3 4-8 Saat Arası 275 380 %38,1 8-12 Saat Arası 350 450 %28,6 12-24 Saat Arası 500 550 %10,0

Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 150 220 %46,7 1-2 Saat Arası 200 300 %50,0 Günlük Ücret 400 650 %62,5 Sonraki Her Saat 50 60 %20,0

2. Bölge: Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar

Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 100 140 %40,0 1-2 Saat Arası 130 180 %38,5 2-4 Saat Arası 160 230 %43,7 4-8 Saat Arası 200 280 %40,0 8-12 Saat Arası 260 370 %42,3 12-24 Saat Arası 400 450 %12,5

Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 120 170 %41,7 1-2 Saat Arası 150 220 %46,7 Günlük Ücret 300 500 %66,7 Sonraki Her Saat 40 50 %25,0

3. Bölge: Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye

Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 80 110 %37,5 1-2 Saat Arası 110 140 %27,3 2-4 Saat Arası 130 170 %30,8 4-8 Saat Arası 170 220 %29,4 8-12 Saat Arası 210 260 %23,8 12-24 Saat Arası 310 370 %19,4

Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 90 120 %33,3 1-2 Saat Arası 120 160 %33,3 Günlük Ücret 240 320 %33,3 Sonraki Her Saat 35 50 %42,9

4. Bölge: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile

Kapalı Katlı, Açık ve Yol Kenarı Otoparklar (Araçlar İçin)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 60 80 %33,3 1-2 Saat Arası 70 90 %28,6 2-4 Saat Arası 90 110 %22,2 4-8 Saat Arası 110 140 %27,3 8-12 Saat Arası 160 210 %31,3 12-24 Saat Arası 200 260 %30,0

Yol Kenarı Otoparkları (Ek Günlük Ücret)

Süre Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Zam Oranı (Yaklaşık) 1 Saate Kadar 60 90 %50,0 1-2 Saat Arası 80 110 %37,5 Günlük Ücret 190 240 %26,3 Sonraki Her Saat 30 40 %33,3

Bu yeni tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul genelindeki tüm İSPARK otoparklarında uygulanmaya başlayacaktır.