İsmail Demirci ve Hande Soral'dan Lizbon Kaçamağı: İş Görüşmeleri ve Romantik Tatil Bir Arada

Portekiz Aşkı filminde canlandırdığı Yaman karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu İsmail Demirci, hem iş görüşmeleri yapmak hem de dinlenmek amacıyla Lizbon’a bir geziye çıktı.

İsmail Demirci’ye, 8 yıldır mutlu bir evliliği olan eşi, oyuncu Hande Soral eşlik etti. Soral, Lizbon’daki keyifli anlarına ait kareleri sosyal medya hesabından "Lizbon günlüğü" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Demirci, filmde Cansu Dere ve Portekizli oyuncu Diogo Morgado ile başrolleri paylaşmıştı. Ünlü çiftin Lizbon gezisi, hem profesyonel adımların atıldığı hem de evliliklerinin tadını çıkardıkları romantik bir kaçamak olarak değerlendiriliyor.