Işın Karaca’dan Ajda Pekkan taklidi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki gün verdiği konserinde izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Sahne performansıyla her zaman dikkat çeken Karaca, bu kez Süperstar Ajda Pekkan’ı taklit ederek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser sırasında "Büyüyünce Ajda Pekkan olmak istiyorum" diyen Işın Karaca, Süperstar’ın ünlü şarkısı "Bambaşka Biri"ni seslendirirken Pekkan’ı taklit etti. Karaca’nın bu esprili şovu, hem sahnedeki izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karaca’nın Ajda Pekkan’a olan hayranlığını ve mizahi yeteneğini gözler önüne seren bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı, Karaca’nın bu performansını beğeniyle paylaştı.