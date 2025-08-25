Işın Karaca 30 Kilo Verdi: Yeni Hali Şaşırttı

Işın Karaca’dan Şaşırtan Değişim

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, son bir yılda verdiği kilolarla magazin gündemine damga vurdu. 90 kilodan 60 kiloya düşen Karaca, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı. Sağlıklı yaşam sürecine adım atan sanatçı, bu süreçteki azmiyle de takdir topladı.

Yeni Görünümüyle Sahnede

Kilolarından arınan Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkarak dinleyicileriyle buluştu. Konserinde hem güçlü sesiyle hem de fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hayranları, sahnedeki enerjisine tam not verdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Karaca’nın yeni hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok takipçi, ünlü sanatçının zayıflamasına dair yorumlarda bulundu. Özellikle “iğne ipliğe dönmüş” ifadeleri, en çok kullanılan yorumlar arasında yer aldı.

Hayranlarından Destek

Bazı hayranları ise Karaca’nın yeni halini övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Şarkıcının azmi ve disiplinli tavrı, hayranları tarafından örnek gösterildi. Işın Karaca, sağlıklı yaşam yolculuğunda geldiği noktayı sahnede gururla sergilemeye devam ediyor.