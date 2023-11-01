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İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı reddettiğini açıkladı. Peki İpek Kıraç kimdir nereli ve kaç yaşındar? İşte detaylar...

İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 18:17

İpek Kıraç, son zamanlarda babası İnan Kıraç'ın yaptığı açıklamaların ardından gündemdeki yerini aldı. Ünlü iş insanı İnan Kıraç, yeni kurmayı planladığı vakıfla varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlama niyetinde olduğunu belirtti. Ancak kızı İpek Kıraç, babasının bu kararına karşı dava açarak mal varlığını saklama iddiasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu.

İpek Kıraç Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

İpek Kıraç, 2002 yılında seçkin bir liseden diploma aldı. 2007'de Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Kıraç, aynı üniversitede Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimi aldı. Ayrıca UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine önemli çalışmalarda bulundu.

2002 ile 2021 yılları arasında bir şirketin CEO pozisyonunda bulunan Kıraç, aynı zamanda dijital teknolojilerle sokak hayvanlarının refahını artırmaya yönelik bir vakfın kurucusudur.

İpek Kıraç, sadece iş dünyasında değil, eğitim alanında da aktif rol alıyor. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda görev alıyor. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da katkıda bulunuyor.

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