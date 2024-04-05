İnci Taneleri'ne Cannes'da özel gösterim

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’ne yurt dışından da yoğun ilgi var. 85 ülkeden içerik üreticileri ve dağıtımcıların katıldığı, bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel gösterim yapılacak.

İnci Taneleri'ne Cannes'da özel gösterim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 16:07

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" adlı yapım, uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan MipTV etkinliği, 8-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve 85 farklı ülkeden içerik üreticisi ve dağıtımcısını bir araya getirecek. Bu etkinlik kapsamında, "Secret of Pearls" (İnci Taneleri) adlı yapım için özel bir gösterim düzenlenecek. Gösterim, 8 Nisan Pazartesi günü, Auditiorium K salonunda 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yayıncılar ve dağıtımcıların yanı sıra, uluslararası alanda tanınmış sektör dergileri de etkinliğe katılacak.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan da yer alıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

"İnci Taneleri", perşembe akşamları Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

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