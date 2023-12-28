İmaj değiştiren Hande Erçel'den peş peşe pozlar

Saçlarının rengini değiştiren Hande Erçel paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Yeni imajını çok seven güzel oyuncu peş peşe fotoğraflar paylaşıyor.

İmaj değiştiren Hande Erçel'den peş peşe pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-12-2023 09:09

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı ve 18 binden fazla yorum alarak büyük ilgi gördüYaz mevsimini sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte yurt dışında geçiren, 30 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, 31.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Son zamanlarda saç rengini kızıla boyayarak imajını yenileyen Erçel, hayranlarıyla yeni karelerini paylaştı.


Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı ve 18 binden fazla yorum alarak büyük ilgi gördü.



Hande Erçel'in yeni saçlarını beğenenler kadar beğenmeler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Erçel'in yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. Bunun üzerine Elçim Sangu, Hande Erçel'in fotoğraflarının altına bir yorum bıraktı ve yeni saç renginin Hande Erçel'e çok yakıştığını söyledi. 

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