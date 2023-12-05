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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner'den ayrılmasının ardından aradığı aşkı İlayda Alişan'da bulmuştu. İlişkilerini geçtiğimiz aylarda kabul eden ikiliden Alişan, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2023 09:28

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini sonunda resmi olarak kabul ettiler ve en son sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bir paylaşımla dikkat çektiler. Alişan, Instagram hesabında, 3.4 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda Engin'le birlikte aşk dolu anları peş peşe paylaşarak, "Çok" notunu düştü.

Ünlü çiftin gönderisi kısa sürede 117 bin beğeni alırken, "Neden Oğulcan da bu fotoğrafı paylaşmadı?", "İkinci Umut Evirgen olayı gibi" ve "Bence çok uyumlu görünüyorlar" gibi yüzlerce yorumla karşılandı.