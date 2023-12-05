İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım!

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini sonunda resmi olarak kabul ettiler ve en son sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bir paylaşımla dikkat çektiler. Alişan, Instagram hesabında, 3.4 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda Engin'le birlikte aşk dolu anları peş peşe paylaşarak, "Çok" notunu düştü.

Ünlü çiftin gönderisi kısa sürede 117 bin beğeni alırken, "Neden Oğulcan da bu fotoğrafı paylaşmadı?", "İkinci Umut Evirgen olayı gibi" ve "Bence çok uyumlu görünüyorlar" gibi yüzlerce yorumla karşılandı.