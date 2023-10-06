İETT açıkladı! Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş günü otobüs, metro, Marmaray ücretsizmi?

İETT, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle yapılan açıklamada toplu taşımada ücretsiz seyahat edilebileceğini belirtti. İstanbulkart'la gün içerisinde otobüs, metro ve tramvay seferleri tamamen ücretsiz olacak. İşte, 6 Ekim'de ücretsiz hizmet veren hatlar.



İETT'den 6 Ekim İçin Toplu Taşıma Kararı

İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim'de İETT'den vatandaşları sevindirecek bir duyuru geldi. İETT'nin resmi açıklamasına göre, İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşıma araçlarında seyahat ücretsiz olacak. Bu özel gün için kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la 6 Ekim 2023 Cuma günü şehirdeki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz Uygulamanın Geçerli Olmadığı Hatlar

Ancak, tüm bu olumlu haberin yanında bazı istisnalar da bulunmakta. Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları için ücretsiz uygulaması maalesef geçerli değil. Vatandaşların bu hatları kullanırken ücretli geçiş yapmaları gerekecek.