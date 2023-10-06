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İETT açıkladı! Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş günü otobüs, metro, Marmaray ücretsizmi?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun anısına İETT, önemli bir duyuru ile karşımıza çıktı. Cuma günü şehirde toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?" diye merak ediyorlardı. İşte merak edilen o soruların yanıtı.

İETT açıkladı! Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş günü otobüs, metro, Marmaray ücretsizmi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 08:50

 

İETT, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle yapılan açıklamada toplu taşımada ücretsiz seyahat edilebileceğini belirtti. İstanbulkart'la gün içerisinde otobüs, metro ve tramvay seferleri tamamen ücretsiz olacak. İşte, 6 Ekim'de ücretsiz hizmet veren hatlar. 
 

İETT'den 6 Ekim İçin Toplu Taşıma Kararı

İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim'de İETT'den vatandaşları sevindirecek bir duyuru geldi. İETT'nin resmi açıklamasına göre, İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşıma araçlarında seyahat ücretsiz olacak. Bu özel gün için kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la 6 Ekim 2023 Cuma günü şehirdeki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz Uygulamanın Geçerli Olmadığı Hatlar

Ancak, tüm bu olumlu haberin yanında bazı istisnalar da bulunmakta. Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları için ücretsiz uygulaması maalesef geçerli değil. Vatandaşların bu hatları kullanırken ücretli geçiş yapmaları gerekecek.

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