İdrar Kaçırma (İnkontinans): Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

Prof. Dr. Cem Güler, idrar kaçırmanın mesane ve pelvik kasların zayıflaması, hormonal değişiklikler, gebelik, prostat sorunları, obezite ve diyabet gibi çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti. Sigara kullanımı, kronik kabızlık, bazı ilaçların yan etkileri ve yaşlanmaya bağlı değişikliklerin de bu sorunu tetikleyebileceğini ifade etti. Dr. Güler, “Bu tür şikayetler yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir, ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir.” dedi.

Farklı Türlere Göre Farklı Tedaviler

İdrar kaçırmanın türlerine değinen Prof. Dr. Cem Güler, problemin dört ana gruba ayrıldığını belirtti. Bunlar stres tipi, sıkışma tipi, karışık tip ve taşma tipi idrar kaçırma olarak sınıflandırılmaktadır. Dr. Güler, “Stres tipi idrar kaçırma, öksürme veya hapşırma gibi durumlarda görülen istemsiz idrar kaybıdır. Sıkışma tipi ise ani ve yoğun bir idrar yapma isteğiyle idrarın tutulamamasıdır. Karışık tip, stres ve sıkışma tiplerinin bir arada görülmesidir. Taşma tipi ise mesanenin tam boşalmaması nedeniyle sürekli sızıntı şeklinde ortaya çıkar.” diye ekledi.

Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Güler, tedavi sürecinin kişinin şikayetlerinin türüne ve genel sağlık durumuna göre şekillendiğini belirtti. “Tedavide temel amacımız, hastaların yaşam konforunu artırmak ve sosyal hayatlarını daha rahat sürdürebilmelerini sağlamaktır.” diyen Güler, cerrahi ve cerrahi dışı birçok yöntemin uygulandığını belirtti.

Cerrahi yöntemlerin genellikle stres tipi idrar kaçırmada tercih edildiğini vurgulayan Dr. Güler, “Bu yöntemler, idrar kanalına destek sağlayan minimal müdahaleleri içerir. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise mesane kontrolünü düzenleyen ilaç tedavileri oldukça etkili sonuçlar verebilmektedir.” dedi.

Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesine yönelik egzersiz ve terapilerin de önemine değinen Güler, bu yöntemlerin hem idrar kontrolünü artırdığını hem de genital sağlığı desteklediğini ifade etti. Ayrıca yaşam tarzı değişikliklerinin de tedaviyi destekleyici bir rol oynayabileceğini belirten Güler, “Fazla kilolardan kurtulmak, kafein ve alkol tüketimini azaltmak gibi basit adımlar mesane sağlığına büyük katkı sağlar.” dedi.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Uzman Desteği Şart

Prof. Dr. Cem Güler, idrar kaçırma şikayetlerinin önemsenmesi gerektiğini ve erken dönemde bir üroloji uzmanına başvurulmasının tedavide başarıyı artırdığını vurguladı. “Bu konuda doğru bilgilendirme ve tedavi planı, hastalarımızın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler.” diyen Dr. Güler, Batıgöz Sağlık Grubu olarak hastaların yanında olduklarını ifade etti.