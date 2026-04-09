İbrahim Tatlıses’ten Haber Var: Başhekim Sağlık Durumunu Açıkladı!

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ameliyat olacağını duyurdu.

İbrahim Tatlıses’ten Haber Var: Başhekim Sağlık Durumunu Açıkladı!
Yayın Tarihi : 09-04-2026 17:05

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 7 Nisan 2026 tarihinden bu yana Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi gören sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama, bugün Başhekim Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapıldı.

Genel Durumu İyi, Yoğun Bakımda Takip Ediliyor

Başhekim Çakmakçı, Tatlıses'in bilincinin açık olduğunu ve genel durumunun iyi seyrettiğini belirtti. Sanatçının tedavisinin, yaşanabilecek komplikasyonlara karşı tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Teşhis: Safra Kesesi İltihabı (Kolesistit)

Hastaneye başvurduğu andan itibaren yapılan tetkikler sonucunda Tatlıses'e, safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit teşhisi konuldu.

  • Tedavi Süreci: Antibiyotik tedavisine başlanan sanatçının, ilaçlara olumlu yanıt verdiği bildirildi.

  • Ameliyat Kararı: Klinik tablonun bu şekilde stabil seyretmesi durumunda, önümüzdeki hafta safra kesesinin alınması için bir operasyon (kolesistektomi) planlandığı açıklandı.

Usta sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek sevindirici haberleri beklemeye devam ediyor.

