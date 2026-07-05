İbrahim Kutluay'ın Oğluna Sarıldığı Anlar Gündem Oldu

Sırbistan yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Ömer Kutluay'a ilk destek babası İbrahim Kutluay'dan geldi. Duygusal anlar salonda alkış topladı.

İbrahim Kutluay'ın Oğluna Sarıldığı Anlar Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 15:00

FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan karşısında büyük bir mücadele verdi. Son ana kadar heyecanı eksik olmayan karşılaşmayı milliler 76-71 kaybedince final hayali de sona erdi. Maçın ardından sahada en duygusal anlardan biri ise genç yıldız Ömer Kutluay'ın yaşadığı hayal kırıklığı oldu.

Turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşarken o anlar tribündeki ailesini de derinden etkiledi.

Ailesi Tribünde Yalnız Bırakmadı

Ömer Kutluay'ın en büyük destekçileri yine ailesiydi. Babası İbrahim Kutluay annesi Demet Şener ve kız kardeşi İrem karşılaşmayı tribünden takip ederek genç basketbolcuya moral verdi.

Aile daha önce Fransa karşısında alınan kritik galibiyette de tribündeydi. O maçta büyük sevinç yaşayan Kutluay ailesi bu kez ise mağlubiyetin hüznünü birlikte paylaştı.

İbrahim Kutluay'dan Duygulandıran Destek

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte İbrahim Kutluay hiç vakit kaybetmeden oğlunun yanına gitti. Büyük üzüntü yaşayan Ömer'e sarılan efsane basketbolcu ona moral vermeye çalıştı. Baba-oğulun yaşadığı bu duygusal anlar salondaki kameralar tarafından da görüntülendi.

İbrahim Kutluay'ın oğlunun başını ellerinin arasına alıp teselli ettiği anlar, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi. Birçok kişi "Gerçek bir baba desteği" yorumunu yaparken, o anlar sporseverlerin de takdirini topladı.

Turnuva Bitmedi, Hedef Madalya

Her ne kadar final şansı kaçmış olsa da U17 Milli Takımı için turnuva henüz sona ermiş değil. Milliler şimdi üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Ömer Kutluay da turnuva boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla geleceğin önemli basketbolcularından biri olabileceğini bir kez daha gösterdi. Maç sonunda yaşadığı üzüntü kadar babası İbrahim Kutluay'ın verdiği destek de günün en çok konuşulan karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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